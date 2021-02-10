В среду, 10 февраля, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал о причинах стремительного роста цен в Украине на некоторые продукты.

Так, он рассказал, почему начали поднимать цены на яйца, курятину и хлеб.

Что такое яйцо? Это результат достаточно сложного технологического процесса. То есть 60% яйца - это комбикорм, это кукуруза, это за прошлый год рост цены на мировом рынке. Яйцо - это микроклимат. То есть это энергоносители, которые выросли в цене, которые наверняка будут расти и дальше. Яйцо - это заработная платана персонала, обслуживающего, а с первого января на 22% выросла минимальная заработная плата.

"Сейчас себестоимость яйца примерно 2-2,50 гривны, а десяток - 25 гривен. Это прямая себестоимость. Накиньте еще примерно 5-7% рентабельности, плюс надбавку, плюс упаковку и у вас будет яйцо на сегодня - 35-40 гривен за десяток. На самом деле вы должны понимать, что все, что сверху набрасывается на производителя, он это мгновенно кладет в себестоимость продукции. Так вот, собственно, и дальше будет рост цены на 5-7%", - отметил он.

Такая же ситуация с курятиной, которая дорожает вместе с комбикормами.

Курятина, так же как и яйца, - результат промышленной деятельности. Максимум 7% роста цены. С хлебом, вероятно, будет что-то подобное. Вот такие мои прогнозы. Уже не так много, потому что все что могло, оно уже произошло из-за энергоносителей.

Отметим, что среди потребителей Украины курятина занимает первое место.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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