"Опозиційна платформа - За життя" закликає зупинити тарифний геноцид в Україні - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Продовженням тарифного геноциду називають підвищення цін на ЖКГ в опозиції. І радять владі не заробляти на населенні, а спробувати йому допомогти.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
ЧИ РЕАЛЬНО ЗНИЗИТИ ТАРИФИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ?
Це просто приниження наших громадян. І єдиний рішучий крок для того, щоб знизити тарифи - це вони мають собівартість, газ, електрична енергія, і люди повинні мати їх по собівартості, а не накручувати на ці речі спекулятивні складові, не продавати комунальні послуги, енергоносії, людям у два-три рази дорожче, ніж вони є насправді. І тому треба рішуче зменшити тарифи - це позиція нашої політичної сили.
НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТУ
Я вважаю, що найбільш важливим є перегляд бюджету для того, щоб збільшити соціальні виплати, зменшити виплати силовикам, всім конторам, яких понаплодили останнім часом, і дійсно підтримати людей соціальними виплатами, тому що люди сьогодні вже не можуть вижити. І друге питання - це питання відставки уряду. Уряд, який не спромігся угамувати ситуацію з тарифами, зробив кризу в економіці - повинен йти в відставку.
ЧИ ВИЖИВЕМО БЕЗ ТРАНШУ МВФ?
Та ми практично весь час жили без кредитів МВФ, тільки останні кілька років ця практика була введена. При чому, ці кредити МВФ давались під надзвичайно обтяжливі політичні й економічні умови для держави. Тому нам треба бути самостійними, незалежними, відбудовувати свою економіку, а не бігати за кредитами весь час по світу.
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