В словенской Поклюке 14 февраля на чемпионате мира по биатлону, состоялась мужская и женская гонки преследования, в которой участвовали украинские битлонисты. Артем Прима и Елена Пидгрушная попали в топ-10 гонок преследования. Об этом сообщается на сайте Федерации битлона Украины.

У мужчин гонку выиграл француз Эмильен Жакелен, а из украинцев лучший результат показал Артем Прима, который стал восьмым, отыграв 12 позиций. Украинец Богдан Цымбал стал 18-м, он также поднялся на 12 позиций.

Результаты гонки:

1. Эмильен Жакелен - 31.22,1 (0+0+0+0)

2. Себастьян Самуэльссон - 7,3 (0+0+0+0)

3. Йоханнес Бо - 8,1 (0+1+1+0)

8. Артем Прима - 2.00,6 (0+1+2+0)

18. Богдан Цымбал - 2.49,3 (1+0+0+0)

28. Дмитрий Пидручный - 3.25,2 (2+0+3+1)

Стоит отметить, что в женской гонке приследований победила норвежка Тириль Экхофф, а наша украинка Елена Пидгрушная стала седьмой.

Результаты гонки:

1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 3.38,1 (2)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 17,3 (1)

3. Анаис Шевалье (Франция) - 33,0 (2)

7. Елена Пидгрушная (Украина) - 1.13,9 (0)

24. Дарья Блашко (Украина) - 2.59,2 (3)

25. Юлия Джима (Украина) - 2.59,4 (3)

Не финишировала (50) - Валентина Семеренко (Украина).

Напомним, Украинский биатлонист Артем Прима выиграл гонку приследования на чемпионате Европы по биатлону, который состоялся 30 января в польском Душники-Здруй.

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