Шестой этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе стартовал в среду, 13 января, мужским спринтом.

Украинцы заметно улучшили результаты по сравнению с предыдущим спринтом. "Локомотивом" стал капитан мужской команды Дмитрий Подручный. Его выступление подпортил только промах в стойке на втором огневом рубеже.

За последние 3,5 км лучший из украинских биатлонистов опередил таких "зубров" современного биатлона, как Бенедикт Долль, Себастьян Самуэльссон, Кантен Фийон Майя и Эмильен Жаклен - все чемпионы мира и Олимпийских игр.

В итоге 28-летний тернополянин пришел 7-м. В декабре Пидручный становился 6-м в спринте в австрийском Хохфильцене.

Второй украинец в ​​этой гонке и в сезоне в целом Артем Прима допустил три промаха, что отбросило его за пределы ТОП-40. Итоговое место Артема в спринте - 48-й.

Антон Дудченко с одним промахом пришел 49-м. Артем Тищенко и Руслан Ткаленко расположились на 78-й и 88-й строчках итогового протокола.

Победил в спринтерской гонке норвежец Йоханнес Бё. Лидер общего зачета Бё пробежал дистанцию за 24 минуты 43,6 секунды, избежав промахов на двух огневых рубежах.

Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Легрейд (отставание - 12,4 секунды; без промахов).

Замкнул тройку лидеров немец Арнд Пайффер (+27,9; без промахов).

Спринт. Мужчины:

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) 24:43.6

2. Стурла Легрейд (0+0) +12,4

3. Арнд Пайффер (0+0) +27,9

...

7. Дмитрий Подручный (0+1) +45,5

48. Артем Прима (1+2) +2: 18,3

49. Антон Дудченко (0+1) +2:20,4

78. Артем Тищенко (1+0) +3:17,8

88. Руслан Ткаленко (1+2)

В четверг, 14 января, в Германии состоится женский спринт, где будет выступать украинская команда.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по биатлону оголилась для Playboy ради благотворительности.