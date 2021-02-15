В понедельник, 15 февраля, появилась информация о том, что правительство планирует продлить карантин в Украине. Так, ограничения в стране могут оставить до 30 апреля. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль и ранее говорил, что карантин в стране могут продлить до 30 апреля. При этом глава правительства говорил, что данная дата вряд ли будет окончательной.

Напомним, Кабинет министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. При этом на "цветные зоны" будут делить по-новому.

Ранее мы писали, что в Украине вернут "красную" зону карантина. По словам Степанова, такая мера будет приниматься к региону, где рост количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней будет более 50%.

Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.

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