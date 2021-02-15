В Донецкой области произошел взрыв в квартире. В результате мужчина получил травму руки. Как сообщили в пресс-службе полиции, с места происшествия изъяли обломки от предмета, который взорвался.

Происшествие произошло в одной из квартир города Новогродовка. Во время взрыва в помещении находились двое мужчин, один из которых получил осколочные ранения конечностей. Полиция расследует причины взрыва.

"Установлено, что в гости к 49-летнему жителю Новогродовки пришел его 47-летний товарищ. Мужчины начали употреблять спиртные напитки. Через некоторое время хозяин квартиры лег спать. Проснулся мужчина от взрыва неизвестного предмета, в результате которого его гость получил травмы рук и был госпитализирован", - сообщили правоохранители.

По факту начато уголовное производство по предварительной признаком части 1 статьи 115 "Несчастный случай" и части 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщалось, в Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.