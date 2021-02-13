В Киеве горела высотка: эвакуированы 16 человек, есть травмированные (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, ночью 13 февраля на улице Академика Вильямса возник пожарв одной из квартир на 4-этаже 22-этажного жилого дома. Спасатели эвакуировали 16 человек, 5 из них - дети. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС Киева.
По данным ГСЧС во время пожара травмировался мужчина, владелец квартиры 1974 года, которого с ожогами верхних конечностей медиками было госпитализировано в Киевский ожоговый центр.
Во время тушения пожара из дома были выведены на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них - дети. Травмировался мужчина, владелец квартиры 1974 года, которого с ожогами верхних конечностей медиками было госпитализировано в Киевский ожоговый центр
Важно, что у девочки 2015 рождения было подозрение на отравление продуктами горения, ее осмотрели на месте медики, родители от дальнейшей госпитализации отказались.
Как отметили спасатели, сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями, поэтому из-за сложных погодных условий, спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксировать для дальнейшего проезда пожарно-спасательной техники.
Стоит отметить, что пожар спасателям удалось локализовать в 6:54, а в 7:08 - ликвидировать.
Как ранее сообщалось, в Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.
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