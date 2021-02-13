В Киеве, ночью 13 февраля на улице Академика Вильямса возник пожарв одной из квартир на 4-этаже 22-этажного жилого дома. Спасатели эвакуировали 16 человек, 5 из них - дети. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС Киева.

По данным ГСЧС во время пожара травмировался мужчина, владелец квартиры 1974 года, которого с ожогами верхних конечностей медиками было госпитализировано в Киевский ожоговый центр.

Во время тушения пожара из дома были выведены на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них - дети. Травмировался мужчина, владелец квартиры 1974 года, которого с ожогами верхних конечностей медиками было госпитализировано в Киевский ожоговый центр

Важно, что у девочки 2015 рождения было подозрение на отравление продуктами горения, ее осмотрели на месте медики, родители от дальнейшей госпитализации отказались.

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Как отметили спасатели, сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями, поэтому из-за сложных погодных условий, спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксировать для дальнейшего проезда пожарно-спасательной техники.

Стоит отметить, что пожар спасателям удалось локализовать в 6:54, а в 7:08 - ликвидировать.

Как ранее сообщалось, в Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.

Читайте также, в детсаду Киева вспыхнул пожар. В результате происшествия эвакуировали 124 детей, из-за погодных условий их поместили в два автобуса и перевезли в другое учреждение.