Зеленский провел срочное ночное совещание в аэропорту "Борисполь" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание в аэропорту "Борисполь" после прилета из Объединенных арабских эмиратов. На совещании обсуждалась гибель украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На встрече присутствовали министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.
Отмечается, что в данный момент рассматривается три версии подрыва украинских военных на мине неподалеку Новолуганского: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, теракт незаконных вооруженных формирований и халатное отношение военных к службе.
"Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование", - заявил Зеленский.
Президент также отметил необходимость усилить разминирование на Донбассе и дал 10 дней на расследование причин гибели военных.
Напомним, 14 февраля около 10 утра во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и ротации военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
Ранее сообщалось, что Зеленский из-за гибели военных на Донбассе принял важное решение.
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