Североатлантический Альянс готов как к конфронтации, так и сотрудничеству с Российской Федерацией - все зависит от позиции Москвы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете El Mundo.

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По словам генсека Альянса, диалог с Россией должен основываться "на силе и твердости", однако необходимо также настраивать взаимоотношения с Москвой.

"Если они (Россия - ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", - отметил Стонтенберг.

Он также добавил, что во избежание гонки вооружений необходимо сохранять "контроль над оружием".

Ранее сообщалось, что генсек НАТО рассказал о вступлении Украины в организацию. По его словам, сейчас конкретной даты вступления Украины в Альянс нет.

Также мы писали о том, что Россия заявила о готовности к разрыву отношений с ЕС, если тот будет вводить санкции, поскольку они создают риски для секторов российской экономики.

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