Россия может разорвать отношения с Европейским Союзом, если тот будет вводить санкции, поскольку они создают риски для секторов российской экономики.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому журналисту, передает ТАСС.

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По словам Лаврова, российская власть готова к такому шагу.

"Мы готовы, если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - сказал он.

Глава МИД также отметил, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

"Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - подчеркнул Лавров.

Ранее мы писали о том, что Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале. Ожидается, что решение может быть принято весной.

Также сообщалось, что встреча президентов Беларуси и России - Александра Лукашенко и Владимира Путина - запланирована на конец февраля. Главы государств обсудят вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.

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