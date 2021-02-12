"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву отношений с ЕС [ Редактировать ]
Россия может разорвать отношения с Европейским Союзом, если тот будет вводить санкции, поскольку они создают риски для секторов российской экономики.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому журналисту, передает ТАСС.
По словам Лаврова, российская власть готова к такому шагу.
"Мы готовы, если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - сказал он.
Глава МИД также отметил, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.
"Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - подчеркнул Лавров.
Ранее мы писали о том, что Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале. Ожидается, что решение может быть принято весной.
Также сообщалось, что встреча президентов Беларуси и России - Александра Лукашенко и Владимира Путина - запланирована на конец февраля. Главы государств обсудят вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
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