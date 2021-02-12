Россия расширила санкции против Украины: кто попал под удар [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Россия расширила список украинских компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с "недружественными действиями". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
1 ноября 2018 года Россия впервые ввела специальные экономические санкции в отношении ряда украинских компаний и граждан Украины - политиков, силовиков и общественных деятелей. Они подразумевают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы территории России.
В изначальной версии "черного" списка были 68 компаний и 322 физических лица. В документе от 11 февраля количество компаний, против которых Россия вводит санкции, увеличено до 84. Из них 80 - компании из Украины, а также четыре компании из Великобритании, Швейцарии, Панамы.
Среди предприятий, попавших под удар:
- ООО "Донмар", Одесса;
- ООО "Краншип", Одесса;
- ООО "Максима Металл Сервис", Днепр;
- ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", Полтава;
- ООО "Солар стальконструкция", Днепр;
- ООО "Трансшип", Одесса;
- дочернее предприятие "Трансшип Балк", Одесса;
- дочернее предприятие "Трансшип-Сервис", Одесса;
- Kirgan Holding S.A., Панама.
11 декабря 2020 года правительство России в очередной раз расширило "черный список" украинских политиков. В него были включены: спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужански, Гео Лерос, Александр Качура и другие.
До этого Россия расширяла санкционный список против украинских политиков в сентябре этого года. Тогда в "черный список" попал 41 человек. Среди них, экс-президент Петр Порошенко, солист "Океана Эльзы" и бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, народный депутат Кира Рудик.
На сегодня в санкционном списке России находятся 849 граждан Украины.
Ранее сообщалось, что 28 января президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц из России.
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