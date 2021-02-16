Как организм человека может отреагировать на вакцину от COVID [ Редактировать ]
Эффективность вакцины от коронавируса - вопрос, который, на данный момент, беспокоит всех граждан. А в связи с тем, что в мире наблюдаются случаи побочных эффектов и даже смерти после прививки от COVID, многие люди с опаской относятся к предстоящей вакцинации.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как может вести себя организм человека после вакцинации от COVID. Об этом он сообщил на брифинге.
"Возможны случаи, когда человек может заболеть, но перенести в легкий способ болезнь, не иметь тяжелых последствий", - отметил он.
Также, по словам главы Минздрава, люди после вакцинации могут или не болеть вообще, это большинство случаев, или переболеть бессимптомно, или иметь легкое течение болезни.
Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии.
Также мы писали о том, что Степанов заявил о попытке срыва вакцинации. По его словам, Украина теряет доверие производителей вакцин.
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