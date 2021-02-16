Степанов заявил о попытке срыва вакцинации [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга заявил о попытке срыва вакцинации в Украине. По его словам, Украина теряет доверие производителей вакцин.
Украина теряет доверие производителей вакцин... Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают.
Министр заверил, что в Украине нечего делать российской вакцине.
Вы все знаете о моей позиции по российской вакцине - не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине.
Напомним, вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. Она снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после первого укола.
Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.
Также мы писали о том, что в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.
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