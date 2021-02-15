В ВОЗ рассказали, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19 [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса, поскольку у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.
Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в Twitter.
"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом", - сказала она.
Сотрудник ВОЗ также отметила, что если человек уже переболел COVID-19, то вакцина действует как усилитель иммунного ответа.
"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - отметила Сваминатан.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 16 или 17 февраля COVID-вакцины уже точно будут в Украине и начнется массовая вакцинация украинцев.
Также мы писали о том, что ЕС разрабатывает сертификаты о вакцинации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Почти 130 стран еще не сделали ни одной прививки от COVID
Систему розподілу вакцини у ВООЗ назвали провальною та наголосили: вона коштуватиме людських життів
Эксперты ВОЗ настаивают на дальнейшем исследовании в центральном Китае
Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы относительно того, как COVID передался человеку
Какая связь между COVID-вакцинацией и бесплодием