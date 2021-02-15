Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса, поскольку у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в Twitter.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом", - сказала она.

Сотрудник ВОЗ также отметила, что если человек уже переболел COVID-19, то вакцина действует как усилитель иммунного ответа.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - отметила Сваминатан.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 16 или 17 февраля COVID-вакцины уже точно будут в Украине и начнется массовая вакцинация украинцев.

Также мы писали о том, что ЕС разрабатывает сертификаты о вакцинации.

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