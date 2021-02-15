В Голдсборо (Северная Каролина, США) 12-летний мальчик выстрелил в двух злоумышленников в масках, которые ворвались в дом его бабушки ночью в субботу, 13 февраля, сообщает CNN.

"Злоумышленники вымогали деньги у 73-летней Линды Эллис и выстрелили в нее", - говорится в заявлении департамента полиции Голдсборо.

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Отмечается, что несовершеннолетний стрелял у злоумышленников в порядке самообороны. Оба они скрылись с места преступления. Однако, позже полицейские обнаружили одного из подозреваемых, 19-летнего Халила Герринга, на перекрестке возле дома Эллис с явным огнестрельным ранением.

"По предварительным данным, Халил Герринга был одним из двух злоумышленников в масках и был подстрелен во время ограбления", - заявили в полиции.

И Эллис, и Герринг были доставлены в центр охраны здоровья Уэйна UNC в Голдсборо для лечения. Позже злоумышленник скончался от полученного ранения.

Бабушка подростка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничто не угрожает. Против подростка выдвигать обвинения не будут, а по факту вооруженного ограбления ведется расследование.

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