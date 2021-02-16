Кількість нових хворих на COVID-19 у світі знижується. За останню добу зафіксували понад 260 тисяч випадків. І це мінімальний показник із жовтня минуло року. Більше про епідемію далі у нашому огляді.

Новий і потенційно небезпечний штам коронавірусу виявили науковці з університету Единбурга. У Великій Британії уже зафіксували 33 випадки саме такої мутації COVID-19. І цей же штам знайшли ще у десяти країнах. Серед них, зокрема, Нігерія, США й Австралія. Зафіксували нову мутацію і в країнах Європи.

Найбільше інфікованих у Данії - 35 осіб. За висновками учених, новий штам COVID-19 схожий на уже відомий британський, проте відрізняється від нього іншими мутаціями. Які допомагають вірусу ухилятися від антитіл. Цей штам виокремили у геномах, зібраних у Великій Британії та Нігерії ще в грудні минулого року.

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Від політичної змови і до винайдення коронавірусу у лабораторії. Дезінформація, яка шириться світом уже понад рік, має першоджерело - Китай. Саме за КНР стоїть найбільша кількість фейків про COVID-19. А за нею - Росія, США та Іран. Саме лідери цих країн, а також тамтешні мас-медіа поширювали неправдиву інформацію про вірус.

Так стверджують журналісти газети South China Morning Post. Їх розслідування базується на огляді мільйонів публікацій та статей у Twitter, Facebook, VK, YouTube, Telegram та інших платформах. З кінці 2019 року китайські дипломати збільшили свою аудиторію у соцмережах удвічі. Це стало майданчиком для поширення "потрібної" інформації.

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Вакцинуватися від COVID-19 потрібно й тим, хто вже поборов недугу. Про це заявила старша наукова співробітниця ВООЗ - Сумья Свамінатан. За її словами, щеплення лише посилить імунну систему організму. Адже, досі невідомо, як довго антитіла COVID-19 можуть захищати людину від нового зараження.

Також експертка наголосила, що імунітет до коронавірусу у тих, хто переніс його безсимптомно або у легкій формі, слабший, ніж у пацієнтів з тяжким перебігом хвороби. Тому щеплення мають зробити всі.

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У Японії викидатимуть частину вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів - Кацунобу Като. За його словами, у країні не вистачає спеціалізованих шприців. За допомогою яких дістають сироватку.

У флаконі з вакциною Pfizer є препарату на шість ін'єкцій. Однак, повністю витягти його можна лише спеціалізованим шприцом. Звичайним дістають усього 5 доз. Тож у Японії викидатимуть "залишок". Раніше у країні планували щепити 72 мільйони громадян. Та через нестачу спеціальних шприців вакцину зможуть отримати близько 60 мільйонів японців.