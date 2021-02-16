Сів нетверезим за кермо - попрощайся з правами та свободою. Парламент посилив відповідальність для пияків-водіїв. І водночас збільшив покарання для усіх порушників правил дорожнього руху. Докладніше - розкаже Ксенія Барвіненко.

Не встигли відкрити засідання, як мало не одразу оголосили перерву. Щоб дійти консенсусу з порядком денним, депутати пішли радитися з головою парламенту.

Перемови затяглися на понад годину і лише після цього під куполом взялися до роботи: першочергово звернулися до Європейських та світових організацій щодо засудження окупації Криму і порушення там прав людини.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Тисячі людей піддаються репресіям, деякі з них піддаються тортурам, щонайменше 119 осіб за свідому проукраїнську позицію отримали тюремне ув'язнення і деякі з них перебувають не на території республіки Крим.

А далі взялися за водіїв-порушників. Та посилили відповідальність за пияцтво за кермом. Законопроєкт ініціювали в МВС, адже попередні норми виявилися неефективні, бо водії...

Антон Геращенко:

Які уже були покарані і притягнуті до відповідальності за керування в нетверезому стані сіли повторно за кермо, не зважаючи що штраф 20 400 гривень, а після цього 7000 водіїв в третій раз.

Отож, за пияцтво за кермом водії платитимуть від 17 тисяч гривень із позбавленням прав на рік. Порушив удруге протягом року викласти доведеться 34 тисячі гривень забути за водіння на три роки. Попався втретє - штраф 51 тисяча плюс позбавлення прав на 10 років із конфіскацією автівки.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Я за те, щоб був адмін арешт на 15 діб, і щоб на 10 років позбавляти водійських прав, бо основне завдання ізолювати цю людину від водіння.

А от за вчинення ДТП на підпитку водієві загрожує до 10 років ув'язнення. Строк залежатиме від стану потерпілих.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Під час керування в нетверезому вигляді вчиняється більшість злочинів на дорогах, це коли збивають пішоходів, втрапляють в ДТП, гинуть люди від цього.

Підвищили штрафи до п'ятисот десяти гривень за непристебнутий ремінь в автівці, відсутність шолома в мотоциклістів. "Подорожчали" і більш тяжкі порушення - 3 тисячі 400 гривень за втечу з місця ДТП або за значне перевищення швидкості.

За створення аварійної ситуація майже півтори тисячі гривень, за відсутність прав - майже 500. А якщо посвідчення взагалі немає, штраф може сягнути майже сорока однієї тисячі з позбавленням права керувати автомобілем до 7 років.

Утім платитимуть не лише водії. 255 гривень сплатить пішохід, якщо переходив у недозволеному місці. Велосипедистів за порушення ПДР штрафуватимуть на 340 гривень, а за кермування у нетверезому стані - на 680.

Хотіли ще й розширити повноваження поліції, аби ті могли зупиняти та перевіряти автівки з метою "профілактики".

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми з вами пам'ятаємо, що таке профілактичні цілі, і перевірити аптечку, давайте не повертатися до минулого.

Але цю пропозицію не підтримали ні в монобільшості, ні в інших фракціях. Така сама доля спіткала і спробу розширити повноваження виконувачів обов'язків, щоб ті могли підписувати накази, призначати заступників та голів підприємств.

В опозиції стверджують: ця ініціатива виписана під одну людину - Юрія Вітренка, який двічі не зміг стати повноцінним міністром енергетики, а отже залишається в статусі В.О.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Насправді ця ситуація стає вже такою гротескною, тому що якщо ви хочете призначити його на посаду і він відповідає професійним якостям, то він повинен зустрітися з фракціями парламенту, і якщо вони його підтримують, то призначайте, а якщо ні, а ми бачимо що вже дві спроби провалились, то потрібно зрозуміти, що ця людина не відповідає тим якостям, які повинні бути. Це спроби марні і ця людина не може бути представлена на посаді міністра енергетики і першого чи другого чи третього віцепрем'єра.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Це питання про те яким чином вирішувати проблему якщо міністра у нас нема, чи він пішов у відставку, чи інша з ним проблема, 60 днів нормальний термін і протягом цього терміну людина повинна мати повноваження для виконання своїх обов’язків.

Натомість Верховна Рада ухвалила протилежну ініціативу: тепер призначати виконувача обов'язків кандидата, якого раніше парламент відхилив - заборонено. Тож, імовірно навіть крісло в.о. міністра енергетики - Юрій Вітренко невдовзі залишить.