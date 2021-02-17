Коронавирус в Украине: заболеваемость растет [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 17 февраля, выявили 4 286 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
В частности заболели 304 ребенка и 329 медработников.
Также за прошедшие сутки 147 человек умерли, 5 927 человек выздоровели.
Сделано 25 782 ПЦР-тестов, 16 647 ИФА-тестов и 22 413 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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