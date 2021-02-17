Білорусь збирається виявляти "іноземних агентів" [ Редактировать ]
Слідом за Росією, у Білорусі хочуть запровадити закон про "іноземних агентів". Так визначають організації та фізичних осіб, які займаються політичною діяльністю та отримують фінансування з-за кордону.
Законопроект можуть ухвалити вже цієї весни. Передбачається, що "іноземних агентів" у Білорусі штрафуватимуть, а також заборонять їм обіймати державні посади.
За неодноразові порушення закону, збираються запровадити кримінальну відповідальність. Правозахисники застерігають, що цей закон може бути ще одним інструментом посилення репресій проти опозиції.
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