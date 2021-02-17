На Донбасі сьогодні затишшя. Режиму припинення вогню бойовики поки не порушували. Та військові кажуть про постійні переміщення ворожої техніки.

Чи готуються до нових провокацій? Більше розкаже наш воєнкор Руслан Смещук. Він щойно повернувся з передової.

Передові позиції в районі Авдіївки. Періодично під ворожими обстрілами. Але вони - звичні для наших вояків, як і час від часу транспортна активність бойовиків.

Цього хлопця звуть Олександр, і хоча йому всього двадцять два - він уже справжній ветеран. На війну пішов ще 2016. Тож хлопець, як то кажуть, уже встиг добряче нюхнути пороху. Серйозний та небагатослівний.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

У мене старший брат служив тут, і якось с дитинства хотів піти в армію, і як виповнилося 18 років, пішов до брата. Разом служили з ним треба захищати країну, як не нам, кому іншому? Захищаємо - які б не були умови - стоїмо в мене більшість друзів - з ким я вчився теж пішли, тільки в різні бригади.

Зараз взагалі дуже часто можна зустріти майже юних військовослужбовців, із доволі великим, справді бойовим досвідом. Це вже фронт на Мар'їнскому напрямку. Зараз це досить напружена ділянка, через обстріли бойовиків на жаль нерідко бувають і втрати, і поранення.

Ігор, військовослужбовець ЗСУ:

Роблять обстріли, простріли. На сусідніх ділянках - сусідні ділянки обстрілюються. А є якась система, обстріли у яку частину доби? Системи немає - коли захотіли тоді і відкрили вогонь.

Значна частина вояків - це досвідчені чоловіки. Справжній бойовий кулак. На фронті може і інтервалами, але з чотирнадцятого року. Для них побратими - вже друга родина. А передова невід'ємна складова життя. Де вони і воюють - і відзначають головні свята. Як наприклад тут.

Вітаю з прошедшими іменінами, від Столяра, від Мурав'я, від Кузьміча. Все найкращого і щоб ти празднував наступні іменніни в кругу сім'ї. В свою чергу я хочу виразить цим людям, знаєте, не перевелися ще козаки в нашій землі. І мені честь з такими людьми служити.

Якщо ж говорити про ситуацію загалом, то після певного напруження - зараз на фронті стало дещо спокійніше. Звісно, не без ворожих обстрілів - так за минулу добу російські найманці щонайменше чотири рази гатили по українських позиціях. Так що наші солдати навіть відкривали вогонь у відповідь.