В четверг, 18 февраля, скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков. Ему было 83 года.

Об этом пишет "Московский комсомолец".

Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Его нашла дома жена.

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Отметим, советский и российский актер театра и кино получил всенародную любовь после нашумевших фильмов Эльдара Рязанова: "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман" и "Жестокий романс".

Ранее сообщалось, что в Москве умер звезда боевиков и сериалов 90-х годов Денис Карасев.

Также от коронавируса умер актер из "Ликвидации" и "Молодежки".

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