Умер Андрей Мягков [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков. Ему было 83 года.
Об этом пишет "Московский комсомолец".
Предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Его нашла дома жена.
Отметим, советский и российский актер театра и кино получил всенародную любовь после нашумевших фильмов Эльдара Рязанова: "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман" и "Жестокий романс".
Ранее сообщалось, что в Москве умер звезда боевиков и сериалов 90-х годов Денис Карасев.
Также от коронавируса умер актер из "Ликвидации" и "Молодежки".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 2 февраля, исполняется ровно 6 лет со дня автомобильной катастрофы, которая унесла жизнь легендарного артиста
Известная светская львица Пэрис Хилтон ошарашила поклонников заявлением
Тарзан, который часто удивляет фанаток эротическими публикациями, опубликовал новое видео
Известная певица Бритни Спирс выиграла суд у своего отца Джейми
В новой композиции Тина зазвучала по-новому