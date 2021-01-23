Умер известный телеведущий, американский тележурналист, автор ток-шоу "Larry King Live" Ларри Кинг. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Twitter.

Ларри Кингу было 87 лет.

В начале января американского телеведущего госпитализировали с коронавирусом.

По данным телеканала ABC, накануне тест 87-летнего Кинга на COVID-19 показал положительный результат. После чего его положили в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

"Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он тоже борется, он чемпион", — сказал собеседник ABC.

В 2019 году Ларри Кинг перенес третий в своей жизни инфаркт, а летом 2020-го года похоронил двоих детей.

Как ранее сообщали, умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев. Причиной смерти стал коронавирус.

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