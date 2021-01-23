Умер телеведущий Ларри Кинг [ Редактировать ]
Умер известный телеведущий, американский тележурналист, автор ток-шоу "Larry King Live" Ларри Кинг. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Twitter.
Ларри Кингу было 87 лет.
January 23, 2021
В начале января американского телеведущего госпитализировали с коронавирусом.
По данным телеканала ABC, накануне тест 87-летнего Кинга на COVID-19 показал положительный результат. После чего его положили в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
"Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он тоже борется, он чемпион", — сказал собеседник ABC.
В 2019 году Ларри Кинг перенес третий в своей жизни инфаркт, а летом 2020-го года похоронил двоих детей.
Как ранее сообщали, умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев. Причиной смерти стал коронавирус.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Экс-модель Стефани Сеймур родила Гарри во втором браке с 73-летним американским бизнесменом и коллекционером Питером Брантом
Он подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles – "Let It Be"
Американский актер умер на 94-м году жизни
В четверг, 14 января, скончался художественный руководитель детского журнала "Ералаш"
Витівка Брюса Вілліса обурила відвідувачів аптеки у Лос-Анджелесі, як наслідок "міцний горішок" покинув аптеку, так нічого там і не купивши