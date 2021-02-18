"Высадиться на Луну в 2024 году нереально" - NASA [ Редактировать ]
Исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик оценил возможность высадки на Луну в ближайшее время. Об этом сообщает агенство ArsTechnica.
Так, американское аэрокосмическое агентство сомневается в реальности планов высадить астронафтов на Луну в 2024 году. Возможность этого оценил
Главной проблемой в реализации программы он назвал недофинансирование.
Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной из-за ассигнований за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективным путь вперед.
Администрация нового президента Джо Байдена поддерживает цели программы "Артемида".
Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы намерены полностью обеспечить преемственность главного назначения этой программы.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как физики Канады обнаружили 234 "сигнала от пришельцев". Также в космосе обнаружили корабль пришельцев в астероиде "Оумуамуа".
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