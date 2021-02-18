Прокуратура вручила підозру рівненській стоматологині Інні Кравчук. Це та скандальна лікарка, яка жорстоко била та знущалася з дітей! Щоправда, жінку правоохоронцям довелося пошукати. Спочатку в поліції навіть заявили, що вона переховується!

Але надвечір стоматолога знайшли в приватному будинку, де вона прописана, проте раніше не проживала. За словами правоохоронців, на лікарку й далі сиплються скарги від батьків. Нагадаю, моторошні кадри, на яких Інна Кравчук мучить дітей, днями з'явилися в мережі та приголомшили країну.

На відео жінка б'є та душить своїх маленьких пацієнтів. Загалом у поліції вже відкрили п'ять кримінальних проваджень. Приватна клініка нині зачинена.

Марія Юстицька, керівник відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Рівненській області: