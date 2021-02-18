Прокуратура вручила підозру рівненській стоматологині [ Редактировать ]
Прокуратура вручила підозру рівненській стоматологині Інні Кравчук. Це та скандальна лікарка, яка жорстоко била та знущалася з дітей! Щоправда, жінку правоохоронцям довелося пошукати. Спочатку в поліції навіть заявили, що вона переховується!
Але надвечір стоматолога знайшли в приватному будинку, де вона прописана, проте раніше не проживала. За словами правоохоронців, на лікарку й далі сиплються скарги від батьків. Нагадаю, моторошні кадри, на яких Інна Кравчук мучить дітей, днями з'явилися в мережі та приголомшили країну.
На відео жінка б'є та душить своїх маленьких пацієнтів. Загалом у поліції вже відкрили п'ять кримінальних проваджень. Приватна клініка нині зачинена.
Марія Юстицька, керівник відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Рівненській області:
Під час першопочаткового спілкування із лікаркою остання своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесні ушкодження нікому не наносила. Втім, наразі на будь-який зв'язок жінка не виходить, а адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, показів від імені клієнтки поки не дає. Досудові розслідування тривають.
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