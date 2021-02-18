Спалах COVID-19 у Чернівецькій області: у медзакладах терміново розгортають додаткові ліжка [ Редактировать ]
У Чернівецькій області дітей переводять на дистанційне навчання. А все тому, що в регіоні - різкий сплеск коронавірусу!
Як і на Прикарпатті, на Буковині вже розгортають додаткові ліжка в лікарнях. Усі подробиці - в Івана Сірецького.
Щодня понад сто нових пацієнтів. Такої кількості хворих на COVID-19 у Чернівецькій області не фіксували за весь час пандемії. У лікарнях уже дефіцит місць. Тож у медзакладах терміново розгортають додаткові ліжка.
Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької ОДА:
Вперше за весь цей рік ми починаємо перепрофільовувати міську дитячу лікарню для надання допомоги ковід-пацієнтам, дорослим пацієнтам, хворим на COVID-19.
Від завтра всі школи міста переводять на дистанційне навчання. Це саме рекомендували зробити й освітнім закладам по всій області. Епідеміологи зазначають - дітей серед інфікованих на COVID-19 останнім часом значно побільшало.
Наталія Гопко, головний санітарний лікар Чернівецької області:
Кількість дітей, які хворіли п'ять днів назад і зараз, збільшилася у 2,5 рази. Тобто ми не будемо чекати, поки це реально будуть сотні захворілих, для того, щоб сотні наших дітей залишались на дистанційній формі, ну і не факт, що вони зможуть опановувати навчання дистанційно, якщо вони будуть хворіти.
Суттєве зростання захворюваності на коронавірус і на Закарпатті. Лікарні там заповнені на 63 відсотки. А от головною причиною погіршення епідситуації - чиновники називають нехтування карантинними обмеженнями.
Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОДА:
Заклади які проводять вечірки, закривають свої заклади вікна, двері ставлять охорону. Запускають людей по дзвінку перебувають там на місці з порушенням карантинних обмежень після прибуття нацполіції в нас починаються конфлікти.
Від початку пандемії закарпатські правоохоронці склали вже понад сім тисяч адмінпротоколів. Якщо ситуація й надалі погіршуватиметься, то в області запровадять більш жорсткі обмеження.
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