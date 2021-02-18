У Чернівецькій області дітей переводять на дистанційне навчання. А все тому, що в регіоні - різкий сплеск коронавірусу!

Як і на Прикарпатті, на Буковині вже розгортають додаткові ліжка в лікарнях. Усі подробиці - в Івана Сірецького.

Щодня понад сто нових пацієнтів. Такої кількості хворих на COVID-19 у Чернівецькій області не фіксували за весь час пандемії. У лікарнях уже дефіцит місць. Тож у медзакладах терміново розгортають додаткові ліжка.

Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької ОДА:

Вперше за весь цей рік ми починаємо перепрофільовувати міську дитячу лікарню для надання допомоги ковід-пацієнтам, дорослим пацієнтам, хворим на COVID-19.

Від завтра всі школи міста переводять на дистанційне навчання. Це саме рекомендували зробити й освітнім закладам по всій області. Епідеміологи зазначають - дітей серед інфікованих на COVID-19 останнім часом значно побільшало.

Наталія Гопко, головний санітарний лікар Чернівецької області:

Кількість дітей, які хворіли п'ять днів назад і зараз, збільшилася у 2,5 рази. Тобто ми не будемо чекати, поки це реально будуть сотні захворілих, для того, щоб сотні наших дітей залишались на дистанційній формі, ну і не факт, що вони зможуть опановувати навчання дистанційно, якщо вони будуть хворіти.

Суттєве зростання захворюваності на коронавірус і на Закарпатті. Лікарні там заповнені на 63 відсотки. А от головною причиною погіршення епідситуації - чиновники називають нехтування карантинними обмеженнями.

Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОДА:

Заклади які проводять вечірки, закривають свої заклади вікна, двері ставлять охорону. Запускають людей по дзвінку перебувають там на місці з порушенням карантинних обмежень після прибуття нацполіції в нас починаються конфлікти.

Від початку пандемії закарпатські правоохоронці склали вже понад сім тисяч адмінпротоколів. Якщо ситуація й надалі погіршуватиметься, то в області запровадять більш жорсткі обмеження.