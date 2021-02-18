На Донбасі ворог двічі обстрілював українські позиції. Поранених на щастя немає. Військові кажуть - у моменти затишшя особливо активізуються снайпери бойовиків.

Про окопну війну в умовах перемир'я - репортаж з передової нашого Руслана Смєщука.

Ворожі бліндажі на висотах, поруйновані снарядами хати в низинах. Це передові позиції на Світлодарській дузі. Періодично російські найманці підходять ближче до українських постів.

Позивний "Гоша", військовослужбовець Збройних сил України:

Незаконні формування проводять іноді розвідку, висилають групи ДРГ. Це зранку відбувається.

Вранішнє сонце засліплює прилади спостереження. Але головна небезпека зараз в іншому.

Позивний "Гоша", військовослужбовець ЗСУ:

З боку незаконних ворожих збройних формувань роботають снайпери по правому флангу. Так на минулому тижні було двоє військовослужбовців вбито снайперами.

Періодично то тут, то там можна побачити ось такі сліди від потрапляння куль із посилених набоїв. Такі собі мікровибухи. Тож зайвий раз тут не висовуються.

Позивний "Малевич", військовослужбовець ЗСУ:

Весь особовий склад здійснює переміщення в засобах захисту, менше висовується, здійснює переміщення по траншеях. Спостереження ведемо акуратно, в прилади.

А ще бойовики постійно копають, та зміцнюють свої позиції.

Позивний "Малевич", військовослужбовець ЗСУ:

Майже кожного дня видно їхні інженерні роботи. Це все добре спостерігається. Постійно якісь там рухи, постійно видно якусь роботу.

Ось така вона - окопна війна. Але навіть за таких умов доволі низької ворожої активності, армійці часу не витрачають. І прямо тут, на позиціях, на передовій проводять різноманітні корисні тренінги та навчання

Це заняття з тактичної медицини. Усі в броні і всі зі зброєю. Вкрай не зручно, але саме так і буває в бою. Перша допомога під обстрілом - доволі тяжка та цинічна справа.

Підповзаючи ми тримаємося нижче рівня нашого пораненого. і в першу чергу що? Ми військові - контроль зброї. Зброю забрали, далі я беру його турнікет. Перевертаю і прикрившись ним, перевіривши на всяк випадок кишені достаю турнікет і надаю допомогу.

Найважливіше в таких тренуваннях - домогтися, щоби кожен вояк діяв "на автоматі".

Ія, бойовий медик: