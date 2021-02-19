У столиці Індонезії запроваджують покарання за відмову вакцинуватися проти коронавірусу. Містяни, які не бажають щепитися, зможуть обрати санкцію - блокування соціальної допомоги або штраф у розмірі близько трьохсот шістдесяти доларів.

Як повідомили в адміністрації Джакарти, такі заходи є необхідністю. Оскільки на місто припадає близько чверті всіх інфікованих у країні - понад 300 тисяч людей. Кампанія з вакцинації почалася в Індонезії в січні. Влада планує імунізувати 181 мільйон громадян протягом 15 місяців.