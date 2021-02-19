Жителів Джакарти штрафуватимуть за відмову від вакцинації [ Редактировать ]
У столиці Індонезії запроваджують покарання за відмову вакцинуватися проти коронавірусу. Містяни, які не бажають щепитися, зможуть обрати санкцію - блокування соціальної допомоги або штраф у розмірі близько трьохсот шістдесяти доларів.
Як повідомили в адміністрації Джакарти, такі заходи є необхідністю. Оскільки на місто припадає близько чверті всіх інфікованих у країні - понад 300 тисяч людей. Кампанія з вакцинації почалася в Індонезії в січні. Влада планує імунізувати 181 мільйон громадян протягом 15 місяців.
по теме
Тривалість ізоляції 14 днів без тесту на коронавірус або 10 днів, щоб зробити два аналізи. А для в'їзду і виїзду з країни необхідно отримати спеціальний дозвіл в комісії з виняткових випадків.
За минулу добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилася майже на 30 відсотків, а за місяць вчетверо. У тамтешніх лікарнях дефіцит місць і кисню
Минулої доби протестували на Ковід майже 65 тисяч українці. Позитивні діагнози підтвердили у більш як чотирьох тисяч. Одужали при цьому майже 6 тисяч пацієнтів. 147 померли
Урядовці дозволили повернути футбольних фанам на трибуни, а глядачів у концертні зали. Щоправда, половина місць має бути вільною. Ресторанам, кафе і барам - дозволять працювати на годину довше - до опівночі.
Президент Перу Франсіско Сагасті назвав це неприпустимим зловживанням службовим становищем. І пообіцяв передати список чиновників до Генеральної прокуратури задля розслідування та подальшого реагування.