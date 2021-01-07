18 декабря у Владимира Гаразда был диагностирован коронавирус Источник: Facebook

Мэр города Долина Калушского района Ивано-Франковской области Владимир Гаразд ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Долинского горсовета.

С глубокой скорбью сообщаем, что в тихий час Сочельника, 6 января 2021 года Божьего, скончался многолетний мэр города Долины Владимир Гаразд. Он долго и мужественно боролся с болезнью.

Похороны градоначальника состоятся в пятницу, 8 января. Он упокоится на городском кладбище на улице Хмельницкого.

18 декабря у Владимира Гаразда был диагностирован коронавирус, с 25 декабря он находился в реанимации.

Владимир Гаразд с 2006 года занимал пост мэра Долины, с 2007 по 2019 годы он являлся президентом Ассоциации энергоэффективных городов Украины.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Он возглавлял город с 2006 года, о его смерти стало известно 28 октября.

Напомним, что 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде с просьбой назначить внеочередные выборы мэра города-миллионника.