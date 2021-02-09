В Украине показатели распространения пандемии коронавируса в Украине за последние две недели продолжили снижение. Такие данные приводят в Национальной академии наук Украины, опираясь на прогноз.

По данным ученых, среднее количество новых случаев будет составлять около 3,5 тысяч случаев в течение недели 9 - 15 февраля и 3272 случаев в течение недели 16 - 22 февраля.

Ученые говорят, что количество летальных случаев во всей стране продолжает уменьшаться.

Рост количества новых выражений наблюдается в пяти регионах Украины:

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Винницкой области.

Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика в Ивано-Франковской области начала существенно влиять на динамику всей страны.

Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.

Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

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