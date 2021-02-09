Пандемия коронавируса в Украине: в НАН дали прогноз до конца февраля [ Редактировать ]
В Украине показатели распространения пандемии коронавируса в Украине за последние две недели продолжили снижение. Такие данные приводят в Национальной академии наук Украины, опираясь на прогноз.
По данным ученых, среднее количество новых случаев будет составлять около 3,5 тысяч случаев в течение недели 9 - 15 февраля и 3272 случаев в течение недели 16 - 22 февраля.
Ученые говорят, что количество летальных случаев во всей стране продолжает уменьшаться.
Рост количества новых выражений наблюдается в пяти регионах Украины:
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Винницкой области.
Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика в Ивано-Франковской области начала существенно влиять на динамику всей страны.
Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.
Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.
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