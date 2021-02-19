Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников новым снимком. Так, артистка показала новое фото на своей странице в Instagram.

На фото ведущая позирует со своей собачкой - Рафиком. На Лесе мини-юбка и коротенький черный топ. Дополнили образ высокие сапоги-ботфорты.

Поклонникам понравился соблазнительный образ Никитюк. Они отметили, что у Леся очень красивая фигура.

"Какая секси", "Леся, ну что за ноги?!", "Ах, эти ноги", "Красоточка", - написали в комментариях поклонники ведущей.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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