На британському острові Мен знайшли скарби вікінгів [ Редактировать ]
Коштовна знахідка. На британському острові Мен знайшли стародавні скарби: золотий браслет, масивну срібну брошку та срібні нарукавники.
Артефактам більше тисячі років. Їх розкопала місцева шукачка скарбів. І передала науковцям. Після ретельного дослідження знахідці надали статус скарбів. Припускають, що вони належали заможному вікінгу.
Частину зі знайденого експонуватимуть у місцевому музеї.
по теме
Частинка Афону у столиці України - віряни зможуть доторкнутися до святинь, та й просто відпочити і поспілкуватися
Исследователи обнаружили, что диаметры каменного круга Ваун-Маун и внешнего рва Стоунхенджа одинаковы и составляют 110 метров
За карантинними вимогами одночасно перебувати у приміщенні можуть щонайбільше 12 людей, а квиток потрібно бронювати заздалегідь
В Египте, в одном из 16 захоронений в местности Тапосирис-Магна, археологи нашли мумию с золотым языком
Місія - врятувати принцесу. Правозахисники борються за свободу Латіфи, дочки правителя Дубая. Кажуть - жінку силоміць утримували в домашньому ув'язненні, а тепер зв'язок із нею зовсім зник