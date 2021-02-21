Астрологи дали полезные советы и поделились, что ждет каждый знак зодиака на неделе.

Ретроградное движение Меркурия закончилось, это значит, что нас ждет очень благоприятная неделя, на которой возможно быстро достичь финансового или любовного успеха.

Овен

Овнам стоит браться за самые важные дела, обязательно доводя работу над ними до полного завершения и достижения каких-то результатов. Овны получат мощный заряд энергии, которая сделает их более продуктивными и обострит их и без того сильное чутье. Это время, когда можно браться за новые дела, но только после завершения основных задач.

Телец

Тельцам стоит сфокусироваться на сфере любви. Очень повезет тем, кто ищет вторую половинку. Что касается деловой и финансовой сферы, то в них лучше активизироваться ближе к четвергу. Появится много сил и новых идей, которыми пока лучше ни с кем не делиться. Тельцы будут очень удачливы, если станут присматриваться и прислушиваться к мелочам. Возможно, Вселенная даст им подсказку.

Близнецы

Близнецам стоит научиться слышать себя. Их внутренний голос приведет их к победе в работе и к успеху в делах. Астрологи считают, что Близнецы на этой неделе найдут то, что давно искали. Это может быть новая работа или вторая половинка, вдохновение или удача. Со среды начнется очень благоприятное время для шоппинга. Несмотря на благоприятное расположение планет, Близнецам лучше не торопиться и совершать только взвешенные поступки. Сила планет может принести этим людям чрезмерную эмоциональность.

Рак

У Раков на первое место выйдет любовь. Всем, кто в отношениях, желательно полагаться на здравый смысл. На работе лучше не отлынивать от важных дел. Нормально отдохнуть в будние дни все равно не получится. Финансовые проблемы будут решаться на этой неделе без особых трудностей. Все должно пойти как по маслу. Нужно лишь правильно расставить приоритеты в списке дел. Астрологи советуют остерегаться мошенников.

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Лев

У Львов ожидаются очень удачные поездки, как личного характера, так и деловые. Всем, кому предстоит много работать, стоит позаботиться о самочувствии. Можно смело пользоваться заговорами на крепкое здоровье, а также бороться с вредными привычками. Также эксперты рекомендуют не делиться пока своими планами с партнерами и коллегами. Это может привести к проблемам. А вот любимому человеку лучше передавать все новости. Особенно важно рассказывать о том, что беспокоит Львов и заставляет переживать.

Дева

Финансовые потоки будут активными и созидательными. Можно тратить большие суммы на бизнес, развлечения и одежду. Можно менять валюту, вкладываться в новые направления. Полезно будет заниматься обучением, но из-за изменений в положении планет желательно обратить внимание и на безопасность — пришло время сменить пароли от почты и социальных сетей. Неделя подходит для деловых знакомств и переговоров.

Весы

У Весов начинается благоприятное время для избавления от вредных привычек, которые превращают человека в неудачника. Это время, когда можно и даже нужно становиться лучше, работать над собой. Можно начинать заниматься спортом, вырабатывать у себя новые привычки. Не нужно замыкаться в себе и выбирать уединение. Общение с людьми будет источником вдохновения. Весы смогут добиться взаимопонимания и примириться с врагами. Для этого достаточно сделать первый шаг навстречу.

Скорпион

Девизом этой недели можно считать фразу: "Полный вперед". Нужно действовать, но не сметать все на своем пути. Необходимо быть гибкими и мудрыми. Обидеть родственника или коллегу будет очень просто, а вот вернуть уважение и дружбу — очень трудно. Стоит наладить защиту от завистников. Сейчас не время для отдыха. Конечно, отпуск не навредит, но астрологи считают, что Скорпионам нельзя тратить время попусту. Нужно действовать, быть активными.

Стрелец

У Стрельцов есть возможность за неделю успеть сделать больше, чем за весь прошедший месяц. Это будет время перемен — как внутренних, так и внешних. Единственное, чем будет негативна эта неделя для Стрельцов, — ослабление интуиции. Астрологи советуют спокойнее реагировать на все происходящее. Снимать напряжение лучше всего при помощи простого отдыха и прогулок.

Козерог

У Козерогов начинается очень удачное время для исправления ошибок прошлого. Это время, когда нужно все плохое оставлять позади. Можно смело начинать новые дела, менять место работы, знакомиться с людьми. Нужно довериться интуиции, не принимать скоропалительных решений, проявить трезвость и рассудительность. Амбициозные Козероги смогут добиться всего, чего захотят. Важно лишь поверить в свои силы.

Водолей

На этой неделе звезды и планеты помогут Водолеям в решении их кармических задач. Настало время освобождения от оков. Это благоприятный период для общения, поездок, смены обстановки, покупок. Планеты помогут Водолеям найти новые возможности для самореализации. Астрологи советуют не жалеть сил для достижения желаемого результата. Скорее всего, на работе или в бизнесе от Водолеев понадобится максимум вложения сил. Последние дни недели могут быть насыщены событиями. Можно смело обращаться за помощью к близким.

Рыбы

На этой неделе Рыб ожидают большие успехи в любви. Для этого им нужно просто быть собой, ведь они являются самыми романтичными и любящими людьми зодиакального круга. Это будет прекрасное время для свиданий, знакомств, флирта и общения с противоположным полом в целом. Если производить дорогостоящие покупки, то только с пятницы по воскресенье. Астрологи советуют почаще полагаться на факты, а не на пустые домыслы, особенно если дело коснется любви. Это очень благоприятное время для добрых и открытых людей, сообщает dailyhoro.

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