В Украине бесплатно будут вакцинировать всех, кто этого пожелает. Об этом в Чернигове заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется

Ляшко отметил, что в Черниговской области прежде всего прививать будут медиков, так как они являются работниками "критических для государства" структур.

Невозможности прививать всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур. На Черниговщине, в частности, первыми будут прививать медицинских работников.

Ляшко добавил, что детей не будут вакцинировать, так как клинические испытания на несовершеннолетних не проводились.

Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Ранее сообщшалось, что Украина получит индийскую вакцину от коронавируса CoviShield. Министр здравоохранения Максим Степанов показал, как Индия отправляет в Украину вакцину от COVID-19 AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз.

Читайте также, Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

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