У Середземному морі корабель забруднив нафтою берег Ізраїлю [ Редактировать ]
Ізраїльські правоохоронці шукають корабель, що спричинив екологічну катастрофу в Середземному морі. Майже 150 кілометрів берегової смуги забруднені нафтопродуктами. Чорні плями у воді та на узбережжі трапляються від Хайфи до Ашкелона.
У заповіднику Гадор загинула риба, черепахи та інші морські мешканці. Під час прибирання пляжів кількох добровольців ушпиталили після вдихання випарів нафти.
Тож влада закликала жителів триматися подалі від місць забруднення. За підрахунками міністерства екології, для подолання збитків знадобляться десятиліття.
по теме
Жителям кількох областей України доводиться терпіти наслідки боротьби із пандемією. Три регіони опинилися під завалами медичних відходів. І ті розносять коронавірус далеко за межі лікарень.
Кілька тонн шприців та голок невідомі викинули неподалік залізничного переїзду
В Черкасской области на Городищине пациент в "скорой" отгрыз капельницу
На Львівщині двоє чоловіків загинули від вибуху гранати. Одна жінка в тяжкому стані. Це сталося напередодні в Дрогобичі біля під'їзду одного з будинків
У 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз під контролем бойовиків, радянський уряд експериментував із підземними ядерними вибухами. Через це утворилася радіоактивна порожнина, з якої треба постійно відкачувати воду.