Ізраїльські правоохоронці шукають корабель, що спричинив екологічну катастрофу в Середземному морі. Майже 150 кілометрів берегової смуги забруднені нафтопродуктами. Чорні плями у воді та на узбережжі трапляються від Хайфи до Ашкелона.

У заповіднику Гадор загинула риба, черепахи та інші морські мешканці. Під час прибирання пляжів кількох добровольців ушпиталили після вдихання випарів нафти.

Тож влада закликала жителів триматися подалі від місць забруднення. За підрахунками міністерства екології, для подолання збитків знадобляться десятиліття.