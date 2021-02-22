В Украине "ударит" вторая волна морозов: названа дата [ Редактировать ]
Жителей страны предупредили о новом потеплении, которое задержится в Украине до 24 февраля. Об этом сообщили специалисты "Укргидрометеоцентр".
По словам синоптиков, такие изменения будут недолгими, на смену которому придет новая волна морозов.
В понедельник, 22 февраля, во всех регионах Украины будет плюсовая погода.
В южных областях до +9, а на западе страны до +11. Снег ожидается лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Во вторник, 23 февраля, в некоторых регионах похолодает: на западе будет плюсовая температура, а на востоке морозы от -1 до -6 днем, а ночью до -11. В центральных областях еще будет сравнительно тепло, днем -1+5, а ночью -1-4.
Новая волна морозов ожидается 24 февраля.
Синоптики предупреждают о заморозках до -14 и снегопадах в восточных областях, но в западных регионах будет по-настоящему весенняя погода с температурой до +10 градусов.
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