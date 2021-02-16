Доступ Украины к авиапространству ЕС: когда подпишут соглашение [ Редактировать ]
Подписание соглашения между Украиной и Европейским союзом об общем авиационном пространстве возможно состоится в начале марта во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству "Укринформ".
По словам Шмыгаля, представители Украины неоднократно поднимали вопрос скорейшего подписания соглашения о совместном авиационном пространстве "и видели готовность это сделать при первой же возможности".
"И нас есть надежда, что это произойдет во время рабочего визита Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта", - сказал он.
Комментируя "вето" Испании на соглашение, Шмыгаль отметил, что оно никак не связано с Украиной. По его словам, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече тет-а-тет подтвердил, что к Украине нет никаких вопросов.
"То есть, проблема возникла между самими членами Евросоюза, в частности, есть предостережения со стороны Испании. Мы не можем комментировать, связаны ли со спором с Британией, или с чем-то другим", - добавил премьер-министр.
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