Чиновницу уволили за попытку дать улицам имена родственников [ Редактировать ]
В Египте директора департамента благоустройства города Кафр-Шукр уволили после жалоб на то, что она назвала несколько улиц в честь своего мужа и его родственников.
Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Дело передано в административную прокуратуру для расследования. Чиновница обвинения в свой адрес отрицает и заявляет, что ей мстит местный житель Сами Гамаль, предлагавший переименовать Кафр-Шукр в "Город Сами Гамаля".
Отмечается, что в последнее время улицы в Египте называют исключительно в честь общественных деятелей или военных и полицейских, погибших в ходе борьбы с террористами.
Ранее сообщалось, что в Китае госчиновнику-коррупционеру вынесли смертный приговор. Мужчина был уличен в нескольких грубых нарушениях законодательства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Им инкриминируют участие в массовом сговоре
Администрация президента Джо Байдена планирует резкое сокращение выбросов в течение следующих трех десятилетий
Нападавший на сотрудника Генконсульства уже задержан
Среди пассажиров были граждане Украины, как минимум трое из них пострадали
Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем и скончалась во время подводного развлечения