В Египте директора департамента благоустройства города Кафр-Шукр уволили после жалоб на то, что она назвала несколько улиц в честь своего мужа и его родственников.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

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Дело передано в административную прокуратуру для расследования. Чиновница обвинения в свой адрес отрицает и заявляет, что ей мстит местный житель Сами Гамаль, предлагавший переименовать Кафр-Шукр в "Город Сами Гамаля".

Отмечается, что в последнее время улицы в Египте называют исключительно в честь общественных деятелей или военных и полицейских, погибших в ходе борьбы с террористами.

Ранее сообщалось, что в Китае госчиновнику-коррупционеру вынесли смертный приговор. Мужчина был уличен в нескольких грубых нарушениях законодательства.

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