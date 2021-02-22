У Польщі змінюють правила в'їзду до країни. З наступного тижня для перетину кордону вимагатимуть довідку про негативний тест на COVID-19. Про це з посиланням на уряд повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, зазначається: людина з негативним тестом не відбуватиме карантин після в'їзду до Польщі. В разі ж відсутності тесту - громадянин, який в'їжджає до країни, відправлятиметься на 10-денну ізоляцію.

Раніше у Польщі зазначили: в країні розпочалася третя хвиля коронавірусу.