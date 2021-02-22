Насильство під наглядом учителя. В Ірпені на Київщині просто на очах у викладача фізкультури двоє старшокласників жбурнули молодшого учня головою об підлогу. Як почувається постраждалий хлопець? І за що його намагалися покарати?

Тот мальчик выключил свет - у нас нет там щитка просто - в дверь заходишь и там сразу выключатель, и тот мальчик выключил свет и физрук сказал двум старшеклассникам, - из 12 вроде бы, - чтобы они притащили его.

Так очевидці-школярі розповідають про інцидент, що стався наприкінці минулого тижня в одній зі шкіл на Київщині. Це відео розлетілося в соцмережах вихідними. На кадрах - двоє старшокласників у спортзалі за руки розхитують п'ятикласника, і той б'ється головою об підлогу. Усе відбувається у присутності вчителя фізкультури.

Те, що так сталося - це жахливо.

Поки що ані вчителі, ані керівництво школи ситуацію на камеру не коментують. Телефоном директорка повідомила: зараз триває службове розслідування.

Валентина Антоненко, директорка ЗОШ №12:

Мені дуже боляче, що зразу ви так усі налетіли і хочете цих пояснень і так далі. Я людина відкрита, я людина пряма. Зараз іде розслідування, а тоді вже будемо давати інтерв'ю.

На щастя, усе обійшлося, - з дитиною усе гаразд. Втім, відео у соцмережах викликало чимало обговорень.

У 12 школі вчилися двоє моїх дітей, старший син отримав два рази! струс мозку! саме в школі... Меншу дитину в 1 класі товкли головую об бетон, на лобі була велика гематома, вчителька не чула і не бачила, а відповідь вчительки "діти гралися".

В школах большая проблема с физкультурой. В спортзале одновременно занимаются несколько классов. Например: 9 класс и 2 класс. Попадают баскетбольными мячами в головы младшим.

Найгірше, що очікує вчителя фізкультури - звільнення.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Не може бути в школі ніякого насилля - старшокласники не повинні знущатися над більш меншими, над слабкими, а якщо це сталося в присутності вчителя, це взагалі нонсенс. Якщо він бачить - старші учні знущаються над молодшим, він повинен однозначно відреагувати, по-іншому не може бути.

А поки триває розслідування - педагога від роботи відсторонили. Зараз чоловік на лікарняному. Після інциденту його із серцевим нападом забрала "швидка". Ми зателефонували вчителю, але спілкуватися з нами він відмовився.

Володимир, доброго дня, вас турбує телеканал "Інтер", мене звати Ірина. - Ой, извините, я в лікарні, ответить не могу.

Серед батьків й учнів є й ті, хто став на бік викладача фізкультури та вважають - винні у цій ситуації лише старшокласники.

Тренер стоял спиной. Он что, заставил бежать ловить этого мальчика? Нет. Т.е. я увидел, что когда упал ребенок, тренер подошел его обнял, приголубил.

Вчитель фізкультури тут зовсім не причому, це вже виховання батьків - їх дітей.

Висновки ж щодо розслідування мають оголосити за тиждень.