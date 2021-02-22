В масштабном ДТП столкнулись 20 автомобилей [ Редактировать ]
На Тайване из-за непогоды произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 20 автомобилей. Накануне Тайвань накрыл сильный туман.
Об этом сообщает Taiwan News.
Авария произошла на западном побережье Тайваня. В частности, столкнулись 7 фур и 13 легковых автомобилей. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман, который привел к плохой видимости на дороге.
Сейчас правоохранители будут выяснять все обстоятельства, чтобы решить, какую ответственность будут нести водители. Также полиция призвала тайваньских водителей сбавлять скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями во время движения в тумане.
Ранее мы писали о том, что в смертельном ДТП с автобусом пострадали более 40 человек. Так, грузовик из-за гололеда врезался в заграждение на трассе и лег на бок. Легковой автомобиль сразу же остановился поблизости, чтобы оказать помощь водителю фуры. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись.
Также сообщалось, что под Харьковом на трассе грузовики попали в страшное смертельное ДТП.
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