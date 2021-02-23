SpaceX відправить в космос дівчину з протезами [ Редактировать ]
Другою людиною цивільного екіпажу, який американська компанія SpaceX відправить в космос, стала 29 річна дівчина з протезами. Хейлі Арсенокс у дитинстві хворіла на рак кісток. Через це в її лівій нозі встановлені протези. Тепер дівчина проходитиме спеціальну підготовку до польоту.
Каже - перед космічною місією нервується, втім, пишається, що зможе стати першою людиною з протезованою частиною тіла, яка побуває в космосі. Нагадаю, місія має відбутися наприкінці цього року. Триватиме вона до чотирьох днів. Командиром буде 37 річний мільярдер Джаред Айзекмен. Загалом екіпаж складається з чотирьох осіб. Два місця - досі вільні.
по теме
Європейська космічна агенція оголосила набір нових астронавтів - уперше за 11 років. Чекають на кандидатів віком від 27 до 37 років. Потрібен диплом магістра фізико-математичних наук, навички роботи з технікою
Європейська космічна агенція оголосила набір нових астронавтів уперше за 11 років. Чекають на кандидатів віком від 27 до 37 років
Европейское космическое агентство в марте 2021 года откроет набор новых астронавтов
Перед польотом екіпаж пройде поглиблене навчання та тренування. На навколоземній орбіті корабель пробуде кілька днів і зрештою приземлиться біля узбережжя Флориди
Перше відео й аудіо з Марсу надіслав марсохід NASA. На кадрах видно, як він сідає на Червону планету. Апарат обладнаний двома мікрофонами, тож записав і звук