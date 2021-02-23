Другою людиною цивільного екіпажу, який американська компанія SpaceX відправить в космос, стала 29 річна дівчина з протезами. Хейлі Арсенокс у дитинстві хворіла на рак кісток. Через це в її лівій нозі встановлені протези. Тепер дівчина проходитиме спеціальну підготовку до польоту.

Каже - перед космічною місією нервується, втім, пишається, що зможе стати першою людиною з протезованою частиною тіла, яка побуває в космосі. Нагадаю, місія має відбутися наприкінці цього року. Триватиме вона до чотирьох днів. Командиром буде 37 річний мільярдер Джаред Айзекмен. Загалом екіпаж складається з чотирьох осіб. Два місця - досі вільні.