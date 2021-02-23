Мы пьем вино ради удовольствия, расслабления, отдыха и не всегда задумываемся, что частое употребление алкоголя может иметь серьезные последствия для здоровья. Специалисты рассказали о них, передает newsyou.info.

Алкогольная жировая болезнь печени

Самое страшное в алкогольной жировой болезни печени (АЖБП) заключается в том, что она часто протекает бессимптомно. На ранних стадиях АЖБП может проявлять себя только болями в верхней правой части живота и усталостью. АЖБП грозит тем, кто регулярно выпивает более одного стакана вина в день. В группе повышенного риска - люди, страдающие ожирением, и женщины.

Цирроз печени

Этому серьезному заболеванию также больше подвержены женщины. Исследования показывают, что риск цирроза особенно высок среди женщин в возрасте от 25 до 34 лет, которые пьют алкогольные напитки каждый день. Обычно цирроз развиваетсяу людей, злоупотребляющих алкоголем не менее 10 лет.

Повышенный риск депрессии

Неважно, что вы пьете - вино, пиво или крепкие напитки, - исследования показали, что регулярное употребление большого количества алкоголя может повысить риск депрессии. В то же время умеренные дозы алкоголя (не более одного бокала вина в день) снимают тревожность и снижают риск депрессивных состояний.

Увеличение веса

В красном вине нет ничего плохого, если его употреблять в умеренных количествах, считают диетологи. Тем не менее один стакан красного вина содержит около 125 калорий. А это значит, что выпивая каждый вечер два стакана вина, вы увеличиваете свой рацион на 1750 калорий каждую неделю.

Повышенный риск заболеваний сердца и смерти

Опять же, неважно, вино это или другой вид алкоголя, исследования показали, что злоупотребление алкоголем существенно повышает риск преждевременной смерти от сердечного приступа.

Ученые предупреждают: стакан красного вина вечером не принесет вам вреда, но если вы не можете контролировать количество алкоголя, если у вас выработалась привычка выпивать каждый вечер, стоит раз и навсегда избавиться от этого вредного пристрастия.

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