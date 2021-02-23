"Кадровый кризис Зе-власти стал угрозой для страны" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Кадровый кризис, отсутствие компетентных управленцев у Зе-команды, из-за которых приходится ломать через колено парламент, - это опасный прецедент, который нарушает баланс в системе власти.
Об этом заявил Сопредседатель фракции "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя в кулуарах ВР принятый во втором чтении законопроект №4531 с правками президента о расширении полномочий и.о. министра, если должность вакантна.
"Сегодня президент и ОП просто исключили парламент из назначений в правительство. Они под видом бумажных процедур провели решение о том, что и.о. министра может просидеть в этой должности сколько угодно. Так было с Супрун, и мы все видели, к чему это привело. И теперь такую же Супрун пытаются посадить в другое министерское кресло. В ситуации, когда кризис в экономике, энергетике, серьезные проблемы с вакцинацией, оставлять и.о., которые не пользуются доверием парламента, нельзя", - сказал Юрий Бойко.
Политик подчеркнул, что принятие законопроекта №4531 создает опасный прецедент, нарушающий баланс в системе власти.
"Этим законом ручное монобольшинство и их союзники ограничили возможности парламента влиять на кадровые назначения. В результате в правительство будут попадать случайные, безответственные люди. Как это уже было при прошлой власти. И от решений этих временщиков будет страдать экономика и граждане. Поэтому фракция ОП-ЗЖ голосовала против. Мы считаем, что сегодня допущена колоссальная ошибка, поскольку парламент сам себя исключил из процесса назначения кадров, формирования правительства и контроля за исполнительной властью", - резюмировал Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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