У Єревані затримали учасників антиурядового протесту [ Редактировать ]
У Єревані затримали пів сотні учасників акції протесту. Прихильники опозиції прийшли до будівлі парламенту, щоб не пустити всередину прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого звинувачують у зраді вірменських інтересів у конфлікті за Нагірний Карабах.
Акції протесту тривають від кінця грудня. Політиків та громадян обурило, що Пашинян у листопаді підписав разом з Азербайджаном та Росією заяву про припинення бойових дій у конфліктному регіоні. Відтоді опозиція вимагає його відставки.
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