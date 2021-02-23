У Єревані затримали пів сотні учасників акції протесту. Прихильники опозиції прийшли до будівлі парламенту, щоб не пустити всередину прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого звинувачують у зраді вірменських інтересів у конфлікті за Нагірний Карабах.

Акції протесту тривають від кінця грудня. Політиків та громадян обурило, що Пашинян у листопаді підписав разом з Азербайджаном та Росією заяву про припинення бойових дій у конфліктному регіоні. Відтоді опозиція вимагає його відставки.