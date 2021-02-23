Колишньому голові правління "Приватбанку" Олександрові Дубілету та ще двом екс-банкірам повідомили про підозру - їх звинувачують у зловживанні службовим становищем та розтраті чужого майна на суму близько 140 мільйонів гривень.

Першою про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook. Вона порівняла слідство з футбольним матчем, і зазначила, що точний рахунок - поки таємниця.

Нагадаємо, справа "Приватбанку" стосується подій п`ятирічної давнини. За версією слідчих, троє екс-посадовців банку сплатили велику винагороду компанії-одноденці. А коли розпочалися перевірки - вони начебто підробили документи "заднім числом".