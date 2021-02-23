Розкрадання на 100 мільйонів: ТОП-менеджеру "Приватбанку" Олександру Дубілету повідомили про підозру [ Редактировать ]
Колишньому голові правління "Приватбанку" Олександрові Дубілету та ще двом екс-банкірам повідомили про підозру - їх звинувачують у зловживанні службовим становищем та розтраті чужого майна на суму близько 140 мільйонів гривень.
Першою про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook. Вона порівняла слідство з футбольним матчем, і зазначила, що точний рахунок - поки таємниця.
Нагадаємо, справа "Приватбанку" стосується подій п`ятирічної давнини. За версією слідчих, троє екс-посадовців банку сплатили велику винагороду компанії-одноденці. А коли розпочалися перевірки - вони начебто підробили документи "заднім числом".
- Перший, кому оголосили підозру - колишній заступник голови правління Володимир Яценко. Днями він намагався покинути Україну на приватному літаку. Та спроба виявилася марною, його затримали в аеропорту.
- Олександр Дубілет став другим підозрюваним - за чутками, він зараз у Лондоні.
- Третя підозрювана - фінансистка Олена Бичіхіна. Про неї поки мало що відомо.
по теме
Колишній заступник голови правління фінустанови намагався покинути Україну на орендованому літаку
Правоохоронцям вдалося вийти на банду: серед білого дня спецпризначенці штурмували елітний джип - кого затримали і за що?
Хто зможе скористатися пільговою іпотекою, скільки для цього треба заробляти і наскільки надійна допомога від держави?
Схопили чиновника "на гарячому" під час передачі частини хабаря - 70 тисяч доларів
Поліціянти затримали чоловіка, щоб перевірити його причетність до крадіжки, а вже у відділку почали вибивати зізнання