Против Жерара Депардье возобновили дело за домогательства [ Редактировать ]
Французского актера 72-летнего Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах, предположительно совершенных в 2018 году в отношении актрисы в возрасте 20 лет.
Первоначальное расследование обвинений в изнасиловании против Депардье было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но летом прошлого года было возобновлено, что привело к возбуждению уголовного дела в декабре.
Актриса обвиняет Депардье в изнасиловании, которое произошло в доме актера в Париже в августе 2018 года.
Адвокат Депардье Эрве Темим заявил, что его подзащитный, который находится на свободе, но - под судебным надзором, "полностью отвергает обвинения".
По словам источника, близкого к делу, Депардье - друг семьи этой актрисы.
Согласно информации в некоторых СМИ, Депардье и актриса репетировали сцену из театрального спектакля, но, как утверждали источники, "в этой встрече не было ничего профессионального".
Имя девушки, которая обвиняет Депардье в домогательствах и насилии, не разглашается. Ее адвокат Элоди Туйон-Хибон выразила надежду, что "личное пространство ее клиентки будет уважаться" по мере развития дела.
Ранее мы писали о том, что знаменитый французский киноактер Жерар Депардье принял православие, пройдя обряд крещения, который состоялся 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа.
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