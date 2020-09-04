Актер из "Санта-Барбары" покончил с собой [ Редактировать ]
Звезда сериала "Санта-Барбара" Питер Ликасси покончил с собой. Инцидент произошел 27 августа. Но о смерти артиста стало известно только сейчас. Об этом в Facebook сообщил друг и коллега умершего актера Майкл Сигел.
Ликасси боролся с депрессией не один год.
Питер Ликасси проиграл битву с депрессией. Он много лет боролся с ней, предпочитая вести закрытую жизнь.
Чем известен Питер Ликасси Питер Ликасси родился 1 апреля 1959 года. В кино он начал сниматься в 1984 году. Актер сыграл в нескольких эпизодах "Санта-Барбары".
Его самая известная киноработа - роль в "Клоунах-убийцах из космоса".
Ранее мы писали о том, что американский актер и звезда известной мыльной оперы "Санта-Барбара" Джед Аллан ушел из жизни.
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