Вакцину, що придбала Україна в Індії, виготовляють на потужностях і за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca

Вакцину, що придбала Україна в Індії, виготовляють на потужностях і за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. Днями препарат офіційно зареєстрували в Україні з позначкою "для екстреного медичного застосування".

Це означає, що сироватка досі не пройшла фінального етапу дослідження, але дозволена до використання в умовах світової пандемії. Ірина Розова продовжить.

Вакцина, про яку ми ще два дні тому й не чули, а вже завтра - нас нею щепитимуть! Отже, про все по порядку:

Covishield - сироватка, яка є аналогом британської AstraZenecа, тільки вироблена в Індії.

Вадим Арістов, інфекціоніст:

Влітку минулого року AstraZenecа повідомила, що перші мільярд доз вони делегують виробити Індії без націнки комерційної, без прибутку.

Та працюють ці вакцини, так би мовити, на різну "цільову аудиторію". Якщо AstraZenecа для Європи виготовляють на заводах Бельгії та Нідерландів, то Covishield - для Афганістану, Непалу та Бангладешу... Ну і вже для України. До речі, свою вакцину Індія багатьом країнам просто... дарує, як гуманітарну домомогу. Україна за неї платить. Ціна - 3 долари за дозу, AstraZenecа у півтора раза дорожча.

Вітчизняний МОЗ у безпеці сироватки впевнений і готовий підставити їй своє плече - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив: готовий навіть публічно вакцинуватися індійською сироваткою.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України:

Звичайно, готовий. Я публічно вакцинувався індійською вакциною. Це була вакцина проти дифтерії два роки тому, бо я, як свідомий громадянин України, роблю вакцинацію проти дифтерії кожні десять років.

І трохи про саму вакцину: Covishield, на відміну від Moderna, або Pfizer-BioNTech - векторна вакцина. Тобто: вчені ослабили аденовірус шимпанзе та вбудували туди частину геному коронавірусу. Опинившись в організмі людини, генетично модифікований вірус розмножується і викликає імунну відповідь. Її ефективність від 70 до 90 відсотків.

Серед побічних ефектів - можлива алергічна реакція. Особливих умов для зберігання або транспортування Covishield не потребує.

Вводять вакцину двічі - з перервою у місяць-півтора.

Вадим Арістов, лікар-інфекціоніст:

Зараз з того, що відомо від заяв Ляшка, будуть використовувати термін чотири тижні, тобто 28 днів - це звичайний нормальний термін, але тільки 19 лютого вийшов метааналіз чотирьох досліджень, які були у світі й там показано, що значно більшу ефективність (майже на чверть) можна отримати, якщо рознести ці дві дози на більший термін, тобто 12 тижнів.

А от скільки триватиме захист від Covishield - наразі невідомо. Бо ця вакцина, як і всі інші, ще не пройшла всі фази випробувань.