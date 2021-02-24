Китайский марсианский зонд Tianwen-1 вышел на парковочную орбиту Марса. Он пробудет там около трех месяцев, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Зонд вышел на парковочную орбиту в 6:29 по пекинскому времени. Ближайшая к планете точка находится в 280 км, самая дальняя - в 59 тысячах км. Чтобы завершить круг вокруг Марса, зонду потребуется два марсианских дня. Марсианский день на 40 минут длиннее, чем день на Земле.

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Tianwen-1 состоит из орбитального и спускаемого аппаратов и марсохода. Планируется проведение им детального исследования топографии и пыльности погоды в заранее выбранном районе для подготовки к посадке.

К слову, Tianwen-1 был запущен 23 июня 2020 года. Он пребывает в космосе уже 215 дней. Сейчас он находится на расстоянии примерно в 212 миллионов км от Земли.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance успешно сел на Красную планету. Посадка длилась около семи минут, все операции выполнялись в автоматическом режиме. Для снижения скорости снижения аппарата использовали парашют. Также марсоход NASA прислал первое видео и аудио с Марса.

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