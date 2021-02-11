Арабские Эмираты впервые покорили орбиту Марса [ Редактировать ]
Источник: NASA
Первый зонд из флотилии космических кораблей вышел на орбиту Марса. Космический аппарат "Надежда" (Al-Amal), разработанный в Объединенных Арабских Эмиратах, вечером 9 февраля отправил сообщение, что выход на орбиту Красной планеты прошел успешно. Об этом сообщает Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида.
Орбитальный маневр состоялся за планом – в 18:42 по киевскому времени. После полугодичного дрейфа между двумя планетами длинною в 500 миллионов километров, аппарат при приближении к Марсу развернулся и включил главный двигатель, чтобы замедлить свою скорость и войти в зону гравитационного захвата.
Запуск космического аппарата состоялся 20 июля 2020 года на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии. За входом аппарата на орбиту Марса наблюдали руководители государства – премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Зейд.
AL-AMAL
Также успешный старт миссии в 2021 году является крайне важным для страны, ведь она совпала в аккурат к 50-летней годовщине независимости ОАЭ. Власти Эмиратов гордятся достижением и называют это "первой успешной арабской миссией к Марсу".
Космический аппарат "Надежда" теперь будет вращаться вокруг Марса на постоянной орбите высотой в 40 тысяч километров над поверхностью. Целью миссии является изучение климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты.
Общая стоимость проекта "Аль-Амаль" составила 200 миллионов долларов. Для помощи в осуществлении миссии были заключены контракты с несколькими университетами в США — это позволило ученым из ОАЭ оперативно перенять американский опыт и использовать уже готовую инфраструктуру.
В общей сложности в работе над проектом принимали участие 150 ученых и инженеров из ОАЭ и 200 их коллег из университетов США. При этом арабская часть команды на 80% состояла из женщин, а руководила ими 33-летняя Сара Аль-Амири, глава Космического агентства ОАЭ и по совместительству председатель Министерства высоких технологий в правительстве страны.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние. Также ранее был получен впечатляющий снимок Марса с расстояния в миллион километров.
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